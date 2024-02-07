Новые мирные соглашения будут, но после поражения ХАМАС, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил требования террористов ХАМАС по соглашению о прекращении огня для проведения обмена заложниками.Он сказал, что поражение ХАМАС в секторе Газа уже близко и мирные соглашения, в частности для освобождения заложников, будут, но после полной ликвидации группировки.

Об этом глава израильского правительства сказал в среду, 7 февраля, на пресс-конференции, передает Times of Israel. По словам чиновника, у Иерусалима нет другой альтернативы, кроме краха ХАМАС.

"Не будет никакого соглашения (по дальнейшим мирным договорам. – Ред.), если ХАМАС не потерпит поражение", – сказал Нетаньяху.

Отвечая на вопрос журналистов о разногласиях в военном кабинете по поводу будущего Газы и отсутствии подготовки к нему, премьер отметил, что "существует согласие о необходимости уничтожить ХАМАС и обеспечить демилитаризацию под эгидой ЦАХАЛ". Нетаньяху добавил, что "гражданское управление нетеррористическими силами" может начаться только после того, как это произойдет.

Чиновник сказал, что пытается привлечь региональных игроков для помощи в будущем гражданском управлении в Газе, но не верит, что эти усилия увенчаются успехом до тех пор, пока не станет ясно, что ХАМАС побежден. Внешние игроки, как подчеркнул премьер, по-прежнему опасаются, что они "получат пулю в голову" от ХАМАС.

Нетаньяху также подтвердил, что отклонил просьбу США о том, чтобы госсекретарь Энтони Блинкен провел частную встречу с начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Он заявил, что он не считает, что это было бы уместно, и что он не встречается с военными командирами без присутствия политических лидеров, когда посещает США или другое государство.

Как сообщал OBOZ.UA, представители террористической группировки ХАМАС более недели изучали новое соглашение о прекращении огня. В договоре Израиль предлагал "длительные паузы" в боевых действиях в секторе Газа и освобождение израильских заложников и палестинских пленных.

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