53-летний сын американского президента Джо Байдена – Хантер – согласился сотрудничать с Министерством юстиции, которое продолжительное время расследовало, насколько правдива указанная им информация о доходах, а также о незаконном хранении оружия. В нарушениях обеих этих норм законодательства США наследник 46-го главы Белого дома сознался по совету своего адвоката.

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Как передает BBC, подобное сотрудничество спасет Хантера от заключения в тюрьму, несмотря на пост его отца. Сделка была одобрена также судом, который ведет это дело.

"Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения выздоровления и движения вперед", – заметил адвокат Байдена-мл. Крис Кларк.

В результате подсудимый получил два штрафа за мелкие правонарушения связаны с неуплатой налогов в 2017 и 2018 годах, которые в настоящее время полностью погашены. Обвинение в оружии связано с покупкой огнестрельного оружия в 2018 году, когда Хантер употреблял наркотики.

Напомним, что Хантер публично признал, что несколько лет у него была наркозависимость от крэка-кокаина и алкоголя. Из-за этого его здоровье сильно пострадало, в том числе и зубы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в прошлом году 45-й президент США и главный конкурент действующего Дональд Трамп обратился в Кремль, который уже успел развязать в Украине полномасштабную войну, обнародовать компромат на Хантера Байдена. По словам политика, вдова бывшего мера Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина 10 лет назад "предоставила 3,5 млн долл. компании, соучредителем которой был сын лидера США".

"Она дала ему 3,5 млн долл., и мне кажется, что Путин знает, куда пошли эти деньги. Считаю, что он должен обнародовать это", – сказал Трамп.