Суд США признал экс-президента Трампа виновным в мошенничестве: что известно

Суд в Нью-Йорке постановил, что бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и компания Trump Organization годами прибегали к мошенничеству, строя империю недвижимости. Трамп якобы завысил стоимость своих активов, чтобы получить выгодные сделки.

Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 26 сентября. Гражданский иск был подан генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс в сентябре 2022 года.

Она обвинила экс-главу Штатов и Trump Organization в том, что они в течение десятилетия врали о стоимости активов и своих доходах, чтобы получить лучшие условия банковских кредитов и страхования.

По словам Джеймс, Трамп завысил свое состояние на 2,23 миллиарда долларов. По некоторым оценкам – на 3,6 миллиарда долларов в годовых финансовых отчетах, которые он предоставлял банкам и страховщикам.

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Решение принял судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене. Как отмечается, оно позволяет открыть самый большой иск штата против Трампа и сужает судебный процесс, который должен начаться уже 2 октября. Также это решение делает реальным требование штата о возмещении ущерба всех финансовых выгод, полученных мошенническим путем, которые, по оценкам, составляют 250 миллионов долларов.

Как пишет издание AP, это решение является "самым решительным опровержением" тщательно созданного имиджа Трампа как богатого и ловкого магната недвижимости, ставшего политической силой.

Отметим, что Trump Organization – семейная компания, управляющая гостиницами, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру. Ответчиками по делу также были сыновья бывшего американского президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп и его дочь Иванка Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп в случае избрания президентом США может ослабить санкции против России. Он также, вероятно, постарается замедлить поставки оружия Украине.

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