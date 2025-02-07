'Суд обязуется обеспечивать справедливость': в МКС отреагировали на санкции, введенные США

В Международном уголовном суде отреагировали на введение санкций Соединенными Штатами Америки. Там отметили, что включение должностных лиц МКС в американский санкционный список нанесет ущерб беспристрастной и независимой работе этой международной судебной инстанции.

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Такое заявление появилось на сайте Международного уголовного суда. В нем отмечено, что МКС продолжит обеспечивать справедливость и давать надежду жертвам жестоких преступлений по всему миру.

"МКС осуждает издание Соединенными Штатами исполнительного приказа, направленного на наложение санкций на своих должностных лиц и причинение вреда его независимой и беспристрастной судебной работе. Суд твердо поддерживает свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать справедливость и надежду миллионам невиновных жертв жестокостей во всем мире во всех ситуациях, возникающих перед ним", – отмечено в сообщении.

В МКС также обратились к 125 странам-участницам этого суда, ратифицировавшим Римский устав, а также все остальные государства мира объединиться в борьбе за справедливость и ключевые права человека.

МКС является единственным международным учреждением, обладающим полномочиями преследовать глав государств за такие преступления, как геноцид, преступления против человечности, военные преступления и нарушения гуманитарного права. Следовательно, это единственный орган, который может осудить российских военных преступников во главе с диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, о том, что Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда, в Белом доме сообщили 7 февраля. Указ о введении финансовых и визовых ограничений против лиц, участвующих в соответствующих расследованиях, а также членов их семей, Трамп подписал накануне, 6 февраля.

Причиной для подписания соответствующего указа указано то, что суд, "не имея законных оснований, взял на себя юрисдикцию и начал предварительное расследование в отношении персонала США и некоторых их союзников, включая Израиль, и далее злоупотреблял своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта".

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