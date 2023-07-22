Суд Франции разрешил предоставлять статус беженца российским дезертирам и уклонистам: что это значит

Национальный суд по делам предоставления прибежищ (CNDA) постановил, что россияне, спасающиеся от мобилизации на войну в Украине, и мобилизованные, которые дезертировали, могут получить статус беженца на территории республики. Такая возможность существует исключительно для тех граждан РФ, кто может прямо или косвенно принять участие в военном преступлении.

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Об этом сообщается на сайте французского суда. В случае, если россиянин не хочет выполнять преступные приказы, то ему придется уклониться от военной обязанности Министерства РФ, а это уже, в свою очередь, повлечет уголовное преследование фигуранта в России.

"Отказ от несения военной службы должен быть для лица, ходатайствующего о предоставлении статуса беженца, единственным способом избежать участия в предполагаемых военных преступлениях. И существует сильная презумпция того, что отказ от выполнения воинских обязанностей связан с причиной преследования, оправдывающей признание статуса беженца", – указано в документе.

Суд установил, что несколько расследований военных преступлений, совершенных на Украине, пришли к выводу, что военные преступления были совершены российской армией в контексте международного конфликта в Украине. В частности, независимая международная комиссия по расследованию событий в Украине, созданная Советом ООН по правам человека, выявила серьезность и масштабы нарушений прав человека и преступлений по международному праву, совершенных в больших масштабах всеми захватническими войсками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский десантник Павел Филатьев, участвовавший во вторжении РФ в Украину, сбежал в Париж еще летом прошлого года. Там он порвал свой российский паспорт, военный билет и удостоверение ветерана, а также попросил убежища во Франции.

Военный участвовал в многочисленных телеэфирах, рассказывая о "беспределе" в российской армии, а также написал книгу, которая разошлась многотысячным тиражом. Однако затем вскрылись детали, которые бросили тень и на без того сомнительного персонажа.

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