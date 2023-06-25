Страны Балтии и Финляндия могут вместе закрыть границу с РФ и Беларусью, – Ринкевичс

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, что вместе с коллегами из Литвы, Эстонии и Финляндии всерьез рассматривают возможность полного закрытия границ с соседними Россией и Беларусью. Ситуация с мятежом наемной армии "Вагнер" показала, насколько нестабильна ситуация в этих государствах, поэтому стихийный поток беженцев может возобновиться в любой момент.

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Об этом дипломат рассказал в интервью Latvijas Radio. Пока угроза вроде бы миновала, но европейские правительства готовы к быстрому реагированию в случае любых изменений на пограничных пунктах.

"У нас есть незавершенные дела на белорусской границе, но и на латвийско-российской границе еще до начала гибридной войны 2021 года построено значительное количество заборов", – указал он.

При этом Ринкевичс добавил, что одного забора будет недостаточно в случае более серьезного кризиса. Тогда придется работать как Государственной пограничной охране, так и Вооруженным силам, и без помощи союзников ситуацию будет контролировать непросто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в разгар вчерашнего мятежа Латвия заявила, что не будет делать никаких поблажек россиянам, которые вознамерятся бежать с территории РФ в страхе госпереворота. Рига ввела запрет на выдачу гуманитарных виз для граждан России еще в прошлом году, когда войска оккупантов ступили на украинскую землю для полномасштабного захвата.