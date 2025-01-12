Страна Европы заявила о готовности организовать встречу Трампа и Путина

Швейцария готова организовать на свой территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В МИД страны подчеркнули, что намерены поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира.

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При этом в ведомстве уточнили, что организуют встречу, только если Вашингтон и Кремль сами об этом попросят. Об этом заявил руководитель службы информации Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо, передает издание Le Temps.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что все стороны проинформированы о готовности Швейцарии провести мирные переговоры. В то же время там уточнили, что Швейцария не возьмет на себя инициативу и будет организовывать переговоры главы Белого дома с кремлевским диктатором только в том случае, если обе стороны проявят инициативу.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира", – сказал представитель МИД Швейцарии.

Стоит отметить, что Трамп, который вступит в должность президента США 20 января, заявил, что готовит встречу с диктатором Путиным, чтобы завершить войну в Украине. После этого заявления представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор "открыт для контакта" с Трампом без предварительных условий.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для того, чтобы "положить конец войне". Однако точной даты переговоров республиканец не назвал.

В Кремле в ответ на это заявили, что Путин якобы готов встретиться с Трампом "без всяких условий". Там указали, что для этого нужно только желание Вашингтона, и не забыли напомнить о позиции относительно Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас и Москва, и Вашингтон прилагают усилия для того, чтобы организовать встречу диктатора Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, так как она будет выгодна обеим сторонам. Для будущего лидера США эти переговоры будут возможностью реализовать ключевые предвыборные обещания.

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