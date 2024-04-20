Сторонник Трампа совершил самоподжог возле суда в Нью-Йорке: приехал из Флориды

В Нью-Йорке мужчина поджег себя в парке через дорогу от здания суда, где судят бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Максвелл Аззарелло выжил, но получил очень сильные ожоги и находится в больнице в критическом состоянии.

Об этом говорят практически на всех телеканалах США. Мужчину называют одновременно сторонником Трампа и "теоретиком заговора".

Полиция инцидент прокомментировала лаконично. По словам начальника департамента полиции Нью-Йорка Джеффри Мэддри, Аззарелло сначала вынул брошюры из своего рюкзака и разбросал их по парку, а затем вытащил канистру, облил себя бензином и поджег.

В сети можно найти полное видео инцидента, где видно, как мужчина громко обращается к стражам порядка, одновременно обливая себя и поджигая. Однако на помощь ему первыми бросились обычные прохожие, а не полиция, которая была рядом и воспользовалась огнетушителями слишком поздно.

В полиции также сообщили, что Максвелл Аззарелло несколько дней подряд приходил в суд. Брошюры, которые он разбрасывал, названы "пропагандистскими", а самого мужчину назвали "теоретиком заговора".

Такой вывод можно сделать и без подсказок правоохранителей. В своих последних сообщениях в Сети Максвелл Аззарелло писал, что правительство "вот-вот поразит нас апокалиптическим фашистским мировым переворотом".

"Я глубоко извиняюсь перед моими друзьями и семьей, свидетелями и лицами, которые первыми реагируют, за то, что причинил вам эту боль. Но я уверяю вас, что это капля в море по сравнению с тем, что намерено сделать наше правительство", – это предпоследнее сообщение мужчины. А за час до того, как он пришел в парк на самосожжение, Азарелло в Instagram написал много раз слова "я люблю тебя".

Известно, что Аззарелло из Сент-Августина, штат Флорида, прибыл в Нью-Йорк еще в начале недели. Он действовал сам, уверяют чиновники.

В профиле Аззарелло отмечено, что он "самозанят" с марта 2023 года. Интересно, что у мужчины есть диплом бакалавра по антропологии и государственной политике.

В прошлом году он подал иск против большого количества известных людей и организаций. Среди них Фонд Хиллари и Челси Клинтон, миллиардеры Марк Кьюбан, Ричард Брэнсон, Марк Цукерберг и десятки других организаций, бизнесменов и политиков

"Каждый из обвиняемых сознательно вступил в сговор, принимал участие в продолжавшейся десятилетиями мошеннической схеме и получал финансовую выгоду", – было написано в его иске.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, группа связанных с правительством Китая хакеров уже проникла в критически важную инфраструктуру Соединенных Штатов. Киберпреступники пока "ждут подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар" по стране. По крайней мере, так считают в Федеральном бюро расследований США.