Столтенберг указал на проблему с созданием ЕС собственных вооруженных сил: не только ослабит НАТО

Страны Европейского Союза вполне способны создать свои общие вооруженные силы. Однако в итоге такая инициатива может не только ослабить НАТО, но и разъединить Европу.

Такое убеждение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Мыслями он поделился в интервью газете Sunday Telegraph, которое вышло на сайте издания 4 сентября.

Прежде всего дипломат подчеркнул, что лично приветствует усилия европейских государств в области безопасности. Однако, по его мнению, нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО.

"Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разъединит Европу. Частично дело в деньгах, ведь 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, которые не являются членами ЕС", – пояснил Столтенберг.

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Кроме того, добавил он, нужно предоставить гарантии, что Европа и Северная Америка продолжат держаться вместе.

По его словам, европейские страны, не входящие в Евросоюз (Норвегия, Исландия, Британия), а также Канада, США и Турция играют основную роль в обеспечении безопасности в Европе.

Столтенберг отметил, что попытки создать параллельные структуры или дублировать систему командования способны только ослабить этот общий потенциал взаимодействия.

"При очень ограниченных ресурсах в настоящее время важно избегать параллелизма и дублирования усилий", – добавил он.

В то же время подчеркнул, что пока конкретные предложения по созданию вооруженных сил ЕС с НАТО не обсуждались. Там до сих пор "не ознакомлены с чем-то подобным или деталями".

Добавим: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель рассказал, что на неформальной встрече министров обороны ЕС 2 сентября в Любляне обсуждалась концепция новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования Евросоюза.

По его словам, первые практические решения будут приняты в октябре-ноябре в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС". Ее утверждение, а с ней и планов создания сил быстрого реагирования ЕС, должно состояться в марте 2022 года. Он подчеркнул, что речь идет о группировке войск численностью около 5000 человек.

Отвечая на вопрос журналистов, Боррель признал, что предыдущий проект создания совместных ВС Евросоюза, который был объявлен завершенным в 2007 году, не был никогда применен на практике. Для своих гуманитарных миссий ЕС каждый раз создает отдельный смешанный военный контингент, тогда как, по словам Борреля, сообщество нуждается в постоянной, хорошо слаженной совместной оперативной группировке.

В качестве примера миссии, в которой подобные силы могли бы быть применены, назвал операцию по обеспечению контроля над аэропортом Кабула, передает УНН. Он отметил: если бы в ЕС уже были силы быстрого реагирования предлагаемой численности, их было бы достаточно, чтобы самостоятельно содержать этот аэропорт и продолжать эвакуацию после ухода из страны американских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС заявили, что "обязаны сотрудничать" с представителями "Талибана" для поддержки граждан Афганистана. Представитель Евросоюза Жосеп Боррель подчеркнул, мол, это не означает признание ими правительства талибов.