Столтенберг больше не хочет оставаться генсеком ООН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намеревается оставить свой пост осенью этого года. Его полномочия с момента прихода в 2014 году продлевались уже трижды.

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О нежелании Столтенберга добиваться продления мандата заявила его пресс-секретарь Оана Лунгеску. Ее заявление цитирует издание Spiegel.

В воскресенье, 12 февраля, Лунгеску заявила, что Столтенберг собирается сложить полномочия генсека НАТО осенью этого года.

"Он не намерен добиваться дальнейшего продления своего мандата", — заявила Оана Лунгеску.

Это заявление обусловлено тем, что в информационном пространстве все чаще звучат предположения, что полномочия Столтенберга могут в очередной раз быть продлены на фоне войны России против Украины. По данным газеты Welt am Sonntag, которая ссылается на анонимные источники в дипломатических кругах, между 30 странами-членами уже даже достигнуты неофициальные договоренности о продлении пребывания Столтенберга на посту до апреля следующего года.

На пост генсека НАТО Столтенберг был избран еще в 2014 году, и с тех пор его мандат продлевался уже трижды. Последнее продление состоялось в марте 2022 года, когда в Украине уже бушевала война. Несмотря на то, что бывший премьер-министр Норвегии еще перед тем заявлял, что намерен сложить полномочия и вернуться на родину, чтобы возглавить центральный банк Норвегии - ему пришлось согласиться остаться на посту генсека НАТО до 30 сентября 2023 года.

"Столтенберг получил признание, прежде всего, как искусный посредник между иногда очень разными интересами нынешних 30 стран НАТО. Ему особенно приписывают смягчение спора о расходах на оборону европейских союзников, который обострился во время пребывания президента США Дональда Трампа . Трамп даже временами угрожал, что Соединенные Штаты выйдут из альянса. В последнее время Столтенберг координировал реакцию альянса на войну России против Украины и выступал за масштабные поставки оружия стране, подвергшейся нападению", - пишет Spiegel.

Напомним, ранее Столтенберг призвал к продолжению военной помощи Украине. По его словам, Россия абсолютно не стремится к миру, государство-агрессор усиленно готовится к новому наступлению. И лишь военная помощь Украине со стороны западных стран ежедневно меняет ситуацию на поле боя.

В то же время, генсек НАТО заявил, что КНДР поставила ЧВК "Вагнер" ракеты для войны с Украиной и призвал Южную Корею оказать военную помощь украинской армии.