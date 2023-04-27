В Польше нашли обломки объекта, похожего на ракету воздух-земля: на них есть надписи на русском – СМИ

В лесу возле города Быдгощ в центрально-северной части Польши обнаружили обломки объекта военного назначения. По словам журналистов, это может быть кусок ракеты "воздух-земля".

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На нем были надписи на русском языке, пишет издание RMF24. В то же время факт находки такого объекта уже официально подтвердили польские правоохранители.

"Остатки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не представляет угрозы безопасности жителей", – заявили утром 27 апреля в официальном Twitter Министерства обороны Польши.

Там добавили, что место находки обследуют сотрудники гражданской и военной полиции, а также саперы.

Отмечается, что сообщения СМИ о неизвестном предмете, который упал в лесу в Замосце (Накловский повит, гмина Шубин), появились еще вечером в среду, 26 апреля. До утра четверга службы не комментировали ситуацию.

По данным некоторых польских изданий, правоохранительные органы "собирались убрать из леса неизвестный объект". Журналисты подчеркнули, что в регионе есть военные полигоны.

Министр юстиции Збигнев Зиобро заявил, что прокуратура ведет разбирательство в отношении обломков авиадесантного военного объекта, которые были обнаружены в лесу недалеко от Быдгоща.

"Военный отдел районной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры возбудил дело относительно остатков авиадесантного военного объекта, обнаруженных в лесу в нескольких километрах от Быдгоща", – написал он в Twitter.

В то же время журналисты RMF24, ссылаясь на собственные источники, предположили, что речь идет о ракете класса "воздух-земля": нашли ее во вторник, 25 апреля, но упала она, похоже, еще некоторое время назад. На обломках якобы есть надписи на русском языке, что может указывать на оружие советского производства, и "отсутствует боевая часть".

В прокуратуре Гданьска отказались комментировать это. А местные же жители в комментариях под постами предполагали, что то "упала ракета или беспилотник".

Отметим, что указанная местность расположена почти в полутысячи километрах от границы Украины, более 400 км от границы Польши с Беларусью и примерно 240 км – с Калининградской областью РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше провели дополнительные следственные действия на месте падения ракеты в Пшеводуве вблизи границы с Украиной. В результате ЧП, которое произошло 15 ноября 2022 года, погибли два человека.

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