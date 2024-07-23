Став президентом США, Харрис, вероятнее всего, продолжит политику Байдена в отношении Украины – Politico

Нынешний вице-президент США Камала Харрис в случае ее избрание на пост президента Штатов, вероятно, продолжит внешнюю политику, которой придерживается Джо Байден. Скорее всего, она останется жесткой по отношению к России и Китаю.

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Администрация Харрис, вероятно, окажет решительную поддержку военным усилиям Украины и продолжит инициативы по углублению альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе перед лицом геополитического господства Китая. Об этом пишет издание Politico.

Также при возможном президентстве Харрис США продолжат оказывать мощную поддержку Израилю и другим союзникам на Ближнем Востоке.

"Однако, что касается войны Израиля с ХАМАС, Харрис ранее высказалась с большим сочувствием к тяжелому положению палестинцев, и эта позиция могла бы успокоить арабо-американских избирателей и других людей, обеспокоенных поддержкой Байденом военных усилий Израиля в секторе Газа", – пишут журналисты.

СМИ напомнило, что, как и Байден, Харрис решительно поддерживает Украину в ее защите от российского полномасштабного вторжения и, как ожидается, в основном продолжит его политику.

Она заменила Байдена на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году, во время которой выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда Россия готовилась к вторжению, а также снова в 2023 году, когда война уже началась.

В июне этого года вице-президент представляла США на Глобальном саммите мира, где провела свою шестую встречу с Зеленским. Тогда Харрис выразила решительную поддержку трансатлантического сотрудничества по поддержке Киева.

"Она четыре года училась у президента Байдена, который обладает одними из самых сильных внешнеполитических способностей, которые мы когда-либо имели у президента, и который все чаще берет на себя ведущую роль в представлении Соединенных Штатов во всем мире", – сказал на условиях анонимности бывший чиновник Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– Вскоре Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Также ее поддержали доноры Демократической партии. Reuters пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать еще колеблющимся избирателям, что его вероятная новая соперница не достойна возглавить страну.

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