Стармер призовет Байдена предоставить $20 млрд для Украины до инаугурации Трампа – The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать президента США Джо Байдена выделить Украине кредит в размере 20 миллиардов долларовтдо вступления Дональда Трампа в должность. Глава британского правительства намерен обсудить этот вопрос с главой Белого дома на саммите G20 в Бразилии, который начнется 18 ноября.

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Также Стармер попытается переубедить Байдена, что Украине нужно разрешить запускать ракеты Storm Shadow по территории РФ. Об этом сообщает The Telegraph.

Премьер-министр Британии настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии. Ожидается, что Стармер поднимет вопрос о том, что Украине следует наконец-то дать разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow в глубь территории России.

Стоит отметить, что Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос изменения позиции США в отношении ракет Storm Shadow в ходе переговоров в Париже 11 ноября. Политики беседовали тет-а-тет об Украине, в то время как делегация помощников не присутствовала в зале, что является признаком политической деликатности дискуссий.

"Лидеры начали с обсуждения ситуации на Украине, включая вопрос о том, как лучше всего обеспечить Украине максимально сильные позиции перед зимой", – заявил представитель офиса британского премьера.

Напомним, отношения Украины с Великобританией ухудшились с тех пор, как к власти в июле 2024 года пришло лейбористское правительство во главе с премьр-министром Киром Стармером. В Киеве жалуются, что Лондон не передает для борьбы с вторжением России дальнобойные ракеты Storm Shadow даже для их использования только на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, пять бывших министров обороны Великобритании обратились к премьеру Киру Стармеру с призывом разрешить Украине удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по целям в России без согласия на это США. Они подчеркнули, что промедление лишь подбодрит российского диктатора Путина.

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