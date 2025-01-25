'Станет очевидно, что он играет за Путина': Туск пригрозил Орбану 'последствиями', если тот будет блокировать санкции ЕС против России

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на угрозы венгерского коллеги Виктора Орбана. Речь шла о блокировании санкций Евросоюза против страны-агрессора.

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Об этом польский премьер написал в соцсети X(Twitter). В частности, политик добавил, что тогда станет очевидным, что его венгерский коллега "играет за Путина".

"Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта", – написал премьер Польши.

После этого заявления глава венгерского МИД Петер Сиярто премьера Польши Туска "агентом Сороса". Также дипломат заявил, что у Будапешта на первом месте интересы его страны.

Кроме того, Сиярто потребовал у главы евродипломатии Каи Каллас гарантий, что Украина и ЕС не будут мешать энергоснабжению Венгрии.

Накануне, 24 января, стало известно о том, что Венгрия готова разблокировать продление санкций в отношении России, если Украина возобновит транзит российского газа через свою территорию. В то же время, в Будапеште хотят гарантий, что такая же судьба не постигнет транзит нефти из РФ.

Ранее венгерский премьер неоднократно призывал снять санкции с России, а также поддержал президента США Дональда Трампа в стремлении окончить войну в Украине даже путем прекращения финансовой поддержки Украины. Однако угрозы американского лидера продлить санкции против РФ, если та не подпишет мирное соглашение с Украиной, застали венгерское правительство врасплох.

23 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна планирует проконсультироваться с администрацией Трампа, прежде чем будет принято окончательное решение о санкциях против РФ. Он сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 27 января.

OBOZ.UA уже сообщал, что в случае отмены санкций ЕС будет вынужден разморозить суверенные российские активы на 500 млрд долларов, хранящихся в банках Евросоюза. На этот случай в ЕС разрабатывают запасной план, в рамках которого могут обратиться к королю Бельгии, чтобы тот применил закон 81-летней давности и не помешал передаче российских активов.

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