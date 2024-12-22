'Станет болезненным ударом по экономике': Орбан неожиданно выступил против идеи Трампа по НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно выступил против увеличения расходов стран Евросоюза на оборону более 2% ВВП. Он считает, что это помешает венгерской экономике.

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Об этом Орбан заявил на своей "международной пресс-конференции" по итогам года. Он также добавил, что экономике Венгрии, как и вообще экономике ЕС "мешают санкции" против РФ, поэтому их нужно отменить.

По словам премьера, власти Венгрии обеспокоены возможностью увеличения расходов на НАТО в размере более 2% ВВП, и Будапешт предпочел бы видеть "международные условия, позволяющие снизить расходы на оборону".

"Но мир двигается в другом направлении, чем мы", – признал Орбан.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан уже провел переговоры с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, после чего он утверждал, что при новом президентстве Трампа у Венгрии будет "большой потенциал на будущее". Трамп еще во время своей первой каденции на посту президента требовал от стран НАТО увеличивать расходы на оборону, поэтому последние слова Орбана о "движении в другом направлении" неожиданны.

В то же время венгерский премьер признал, что еще не обсуждал вопрос военных расходов с Трампом.

Также Орбан заявил, что западные санкции против России следует отменить – не все, но "как можно скорее и в максимально полном объеме".

Напомним, что венгерский премьер придумал трюк для обхода "газовых санкций" и даже не скрывает его. Он предлагает считать входящий на территорию Украины газ РФ уже "не российским, а собственностью покупателя". Орбан утверждает, что уже даже ведет переговоры по этому поводу – с РФ и Украиной одновременно.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит, чтобы страна-поставщик газа в Европейский Союз получала его транзитом из России. И стыдно думать о заработке на дешевом российском газе, когда украинцы отдают свою жизнь за собственную свободу и независимость.

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