Стало известно, какие первые указы подпишет Байден

Избранный президент США Джо Байден планирует подписать десятки распоряжений в первые дни своего пребывания в должности, в том числе связанные с борьбой с COVID-19, Парижским климатическим соглашением и иммиграцией.

Об этом сообщило издание Politico. О намерениях нового главы Белого дома журналистам рассказал глава администрации Рон Клейн.

По его словам, Байден отменит запрет на поездки в несколько стран с преимущественно мусульманским населением, присоединится к Парижским климатическим соглашениям, расширит лимиты на выплаты студенческих ссуд, введенные во время пандемии, и сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

На второй день пребывания Байдена в должности он подпишет указы о мерах, направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

Речь идет о помощи школам и бизнесу, расширении тестирования, четких стандартах общественного здравоохранения. Также Байден займется работой по оказанию экономической помощи семьям, наиболее пострадавшим от кризиса.

На этой неделе Байден сообщил о своем первом законодательном приоритете, объявив о пакете помощи от коронавируса на $1,9 трлн., который включает прямые выплаты американцам.

Он ясно дал понять, что это будет первый вопрос, который Конгресс должен рассмотреть после его инаугурации 20 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого назначена на 20 января, предложил выплатить американцам еще по $1400 из-за пандемии коронавируса в дополнение к уже одобренным $600. Об этом говорится в представленном им плане по стимулированию экономики в условиях пандемии на почти $1,9 трлн.