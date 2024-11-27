Стабильная демократия: за что критикуют Шольца, зачем он звонил Путину и кто может стать новым канцлером Германии

Политический кризис, развал коалиции среди законодателей Германии, внеочередные выборы в Бундестаг – все это проявления стабильно работающей демократии в стране. И ее следствие – критика действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца – может привести к смене канцлера. А это, в свою очередь, повлияет на вопрос о дальнейшей помощи Украине со стороны Германии.

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Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, глава парламентского Комитета по внешней политике Александр Мережко. Он отметил, что текущий политический кризис в ФРГ может снова вывести Христианско-демократический союз в правящие партии, а назначение его кандидата Фридриха Мерца станет "положительной новостью для Украины".

"Ситуация в Германии достаточно стабильна, потому что это стабильная демократия. Там в результате выборов происходит переход власти от левоцентрийских сил, то есть партии нынешнего канцлера Шольца, к правоцентрийским силам – ХДС, ХСС. Возможно, что канцлером будет Фридрих Мерц", – предположил депутат.

Господин Мережко напомнил, что Мерц уже неоднократно доказывал свою приверженность Украине и усилению помощи нашей стране.

"В частности, мы рассчитываем на то, что он, в отличие от Шольца, все же решится на предоставление нам ракет Taurus. Это было бы очень хорошо. Мы также надеемся, что он не будет настаивать на каких-либо ограничениях по использованию немецкого оружия по территории государства-агрессора", – отметил эксперт.

Интересно, что Олафа Шольца критикуют в ФРГ, среди прочего, и за политику в отношении к указанных ракет, причем правые силы критикуют за помощь Украине и обещание дать такое оружие, а нынешняя оппозиция – за промедление с предоставлением Taurus.

"Что касается Шольца, то мы должны быть благодарны ему: Германия благодаря его усилиям как канцлера стала главным донором военно-технической помощи Украине в Европе. Но в то же время Германия является очень мощным в экономическом и военном плане государством. Поэтому она могла бы дать намного больше. Проблема в том, что с самого начала полномасштабной агрессии Германия заняла достаточно. сдержанную позицию по поводу помощи Украине. Хотя потом эта помощь расширялась, к сожалению, терялось время", – прокомментировал господин Мережко.

Более того, некоторые действия Шольца были "не очень положительными". Например, последний звонок и разговор с российским диктатором Путиным.

"Это была ошибка, потому что не нужно было давать возможности Путину говорить, что он не полностью изолирован со стороны цивилизованных западных демократических политиков", – считает эксперт.

По его мнению, указанная ошибка, как и другие вызывающие нарекания действия Шольца, является результатом проведения политики пророссийского крыла партии канцлера.

В свою очередь Христианско-демократический союз "всегда был направлен на поддержание трансатлантической солидарности".

"То есть они всегда решительно выступали на стороне западных демократических ценностей. И поэтому эта партия в принципе наиболее проукраинская. В ХДС очень хорошо понимают, что Украина борется за Европу, за демократические ценности, защищает Европу, в том числе и Германию", – подчеркнул господин Мережко.

Именно поэтому если Фридрих Мерц будет канцлером, Украине следует ожидать большей помощи от ФРГ, считает депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Олаф Шольц относительно своего разговора Путиным заявил, что он не был приятным. Он утверждает, что призвал международного военного преступника вывести свои войска с территории Украины и заверил, что Запад не перестанет поддерживать Киев.

Кстати, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон после разговора Шольца с Путиным заявил, что контакт с российским диктатором грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

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