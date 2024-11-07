'Это не конец света': президент Германии заявил о готовности распустить Бундестаг и назначить досрочные выборы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после увольнения министров и распада правительственной коалиции заявил о готовности распустить Бундестаг, чтобы "проложить путь" к внеочередным парламентским выборам в Германии. По его словам, Германии нужно стабильное большинство и правительство, "способное действовать".

Видео дня

Соответствующее заявление Штайнмайер сделал во время пресс-конференции. Он указал, что в 75-летней истории Германии редко случалось, чтобы руководящая коалиция теряла большинство в Бундестаге до окончания законодательного периода, но такое развитие событий предусмотрено в Конституции страны.

"Конец коалиции – это не конец света. Это политический кризис, который мы должны оставить и оставим позади. Основной закон дает четкие указания по дальнейшей процедуре. Наша демократия сильна", – сказал Штайнмайер.

Он отметил, что после того как Шольц объявил о решении уволить министра финансов Кристиана Линднера, министры юстиции и образования, оба представителя свободных демократов, Марко Бушманн и Беттина Старк-Ватцингер также попросили об увольнении.

"Я проведу эти увольнения сегодня. Федеральный канцлер и остальные министры останутся на своих должностях, как это предусмотрено Конституцией. Канцлер объявил, что он объявит голосование за вотум доверия Бундестага. Таким образом парламент может проложить путь к новым выборам. Федеральный президент должен принять решение о роспуск парламента, если Бундестаг выразит недоверие канцлеру. Я готов принять это решение", – сказал Штайнмайер.

Он добавил, что Конституция Германии ставит определенные условия для принятия этого решения, но "нашей стране нужно стабильное большинство и правительство, способное действовать".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил об увольнении министра финансов Линднера, который хотел отменить выплаты для беженцев из Украины.

Объясняя причины такого шага, Шольц заявил, что, среди прочего, не готов жертвовать поддержкой Украины ради сохранения коалиции. Победа РФ "стоила бы Германии гораздо дороже", сказал премьер ФРГ.