США запустят мощную 'глушилку' спутников Китая и России - Bloomberg

Космические силы США уже в 2025 году получат Meadowlands, систему глушения сигналов спутников, находящихся на орбите Земли. Таким образом, американские военные смогут "эффективнее противодействовать растущему количеству космических систем России и Китая".

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Систему Meadowlands разработала компания L3Harris Technologies Inc. Как сообщает Bloomberg, изначально планировалось, что система поступит на вооружение США в октябре 2022 года. Однако этот срок перенесли из-за технических проблем, которые производитель не разглашает.

"Сейчас Meadowlands получмлв значительные обновления с точки зрения технической производительности и упрощенной логистики для развертывания и поддержки. Хотя тестирование и верификация заняли больше времени, чем ожидалось, программа готова к реализации уже в начале следующего года", – цитирует издание представителей производителя.

Считается, что Meadowlands будет работать вместе с существующей моделью Counter Communications System – последняя была введена в эксплуатацию в 2020 году. Однако Meadowlands имеет новое программное обеспечение и способна глушить более широкий спектр частот, что делает его применение более гибким.

Начиная с января 2025 года, американские Космические силы проведут свою верификацию первых пяти из 32 единиц системы "для введения в действие и оперативного применения". Эти первые экземпляры будут переданы отряду Space Delta 3, специализирующемуся на защите космических систем США от угроз.

Meadowlands предназначена для "временной блокировки любых спутниковых сигналов" – не всех, а только строго избранных.

В настоящее время Китай держит на орбитах Земли более 300 спутников. В России, несмотря на высокий технический уровень их спутников, количество аппаратов в космосе значительно меньше, добавляет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре Иран отправил в Россию два своих спутника для вывода их на орбиту российским космическим аппаратом-носителем. Речь идет о новом иранском спутнике-фотографе Kowsar и меньшем по размеру спутнике связи Hodhod.

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