США закрывают российский визовый центр и лишают дипломатов РФ налоговых привилегий

В Соединенных Штатах Америки решили закрыть оба отделения российского визового центра – в Вашингтоне и Нью-Йорке. Дипломатов государства-агрессора уже уведомили об этом.

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Кроме того, у дипломатов РФ отберут "карточки освобождения от налога". Об этом сообщила российская служба "Радио Свобода", ссылаясь на посла Российской Федерации в Америке Анатолия Антонова.

Он возмутился, что после закрытия визового центра "на плечах российских дипломатов и консулов" будет дополнительная нагрузка.

А решение касательно налогов Антонов назвал "мелким, пакостным выпадом" со стороны США.

Россиянин также заявил, что американская администрация якобы не пояснила причины своих решений.

Как писал OBOZ.UA, командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи ранее сообщил: независимо от того, как закончится полномасштабное российское вторжение в Украину, Москва будет угрозой для Запада на многие годы. Более того, США и Европа столкнутся с еще более злой и сильной Россией, чем она является сейчас.

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