США, Япония и Южная Корея заявили о дальнейшей поддержке Украины и пообещали санкции против России

Лидеры США, Японии и Южной Кореи провели в Вашингтоне саммит, одним из результатов которого стало подтверждение того, что страны продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением России. Кроме того, государства договорились ввести новые санкции против Москвы.

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Заявлении лидеров трех стран опубликовали в пятницу, 18 августа, на сайте Белого дома. Лидеры отметили, что полны решимости объединить усилия, поскольку "трехстороннее партнерство способствует безопасности и процветанию всех наших народов, региона и всего мира".

"Мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины против неспровоцированной и жестокой агрессивной войны России, которая пошатнула основы международного порядка. Мы обязуемся продолжать оказывать помощь Украине, вводя скоординированные и жесткие санкции против России и ускоряя снижение зависимости от российской энергетики", – говорится в документе.

Лидеры стран отметили, что "важнейшим уроком этой катастрофической агрессивной войны должна стать неизменная воля международного сообщества отстаивать принципы территориальной целостности, суверенитета и мирного разрешения споров".

"Мы подтверждаем наше мнение о том, что когда эти основополагающие принципы где-либо отвергаются, они представляют угрозу для нашего региона. Мы едины в своем намерении обеспечить, чтобы подобные вопиющие действия никогда больше не совершались", – добавили в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц дал отпор противникам поставок оружия для Украины, которые пытались сорвать его выступление на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене. Он обвинил их в защите разжигателя войны, российского диктатора Владимира Путина.