США выведут свой контингент из Ирака до конца 2026 года – Reuters

Соединенные Штаты приняли решение о выводе Международных коалиционных сил из Ирака. Сотни американских военных должны будут покинуть территорию Ирака к сентябрю 2025 года, а полный вывод войск США состоится до конца 2026 года.

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В то же время США и Ирак стремятся установить новые консультативные отношения, которые могли бы позволить некоторым американским войскам остаться в Ираке после вывода войск. Об этом сообщает Reuters.

Официальное объявление о выводе войск из Ирака было запланировано еще несколько недель назад, но его отложили из-за региональной эскалации, связанной с войной в секторе Газа, а также для согласования некоторых деталей. Высокопоставленные американские чиновники сообщили, что о сделке может быть объявлено в текущем месяце. Согласно плану, все силы коалиции покинут авиабазу Айн-аль-Асад на западе провинции Анбар и значительно сократят свое присутствие в Багдаде к сентябрю 2025 года.

Советник премьер-министра Ирака по иностранным делам Фархад Алаалдин заявил, что технические переговоры с Вашингтоном о выводе коалиционных сил завершены. Однако он не стал комментировать детали плана, а коалиция во главе с США не ответила на информационные запросы.

"Сейчас мы находимся на грани перевода отношений между Ираком и членами международной коалиции на новый уровень, сосредоточившись на двусторонних отношениях в военной, экономической, культурной сферах и сфере безопасности", – сказал советник премьер-министра Ирака.

Соглашение стало результатом более чем шестимесячных переговоров между Багдадом и Вашингтоном, инициированных премьер-министром Мухаммедом Аль Судани в январе 2024 на фоне нападений поддерживаемых Ираном иракских вооруженных группировок на американские войска.

Стоит отметить, что на сегодняшний день около 2500 американских военнослужащих находятся в Ираке и 900 – в соседней Сирии в рамках коалиции, сформированной в 2014 году для борьбы с "Исламским государством". США первоначально отправили войска в Ирак в 2003 году, свергнув диктатора Саддама Хусейна, а затем вывели войска в 2011 году. Но в 2014 году армия США вернулась во главе коалиции для борьбы с "Исламским государством".

Напомним, в Ираке в начале августа был нанесен ракетный удар по военной базе Аль-Асад на западе страны, где размещались военные США. Ранения получили как минимум пять американских военнослужащих.

Ранее в Ираке была атакована ракетами авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены военные Соединенных Штатов Америки. В результате этого удара несколько американских военнослужащих получили ранения. В Штатах обвинили в атаке поддерживаемых Ираном боевиков.

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