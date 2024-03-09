США ввели санкции против компаний из РФ и ЦАР, связанных с ЧВК 'Вагнер': подробности

Соединенные Штаты Америки ввели экономические ограничения против двух компаний в России и Центрально-Африканской Республике, которые связаны з частное военной компанией " Вагнера" в Африке. Под американские санкции попала российская компания Limited Liability Company Broker Expert и фирма из ЦАР Bois Rouge SARLU.

Об этом в пятницу, 8 марта, сообщили на сайте Министерства финансов Штатов. В ведомстве отметили, что указанные компании получали средства от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали финансовую поддержку боевикам из РФ.

"Россия стремилась использовать эти аффилированные с "Вагнером" компании в своих усилиях как для получения дополнительных доходов из-за границы, так и для продвижения своих интересов в Африке, часто за счет принимающих стран, их институтов и их граждан", – сказал заместитель госсекретаря США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.

Так, деревообрабатывающая компания Bois Rouge, также известная как Wood International Group SARLU, зарегистрированная в столице ЦАР Банги с 2019 года. Она получала концессии на разработку природных ресурсов в обмен на услуги

в обмен на услуги, которая ЧВК "Вагнера" предоставляла властям республики, отметили в Минфине США.

Компания Broker Expert со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге поставляла товары компаниям в ЦАР и Судане, связанным с Евгением Пригожиным, главарем ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZ.UA, военный аналитик Шон Белл сказал, что, несмотря на якобы гибель своего главаря Евгения Пригожина, ЧВК "Вагнер" продолжает процветать. Более того, РФ превратила ее в открытый инструмент своей внешней политики. Эта частная военная компания представляет новую угрозу интересам Запада.

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