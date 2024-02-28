Россия превратила ЧВК 'Вагнер' в открытый инструмент своей внешней политики, – Шон Белл

Несмотря на якобы гибель своего главаря Евгения Пригожина, ЧВК "Вагнер" продолжает процветать, более того, страна-агрессор РФ превратила ее в открытый инструмент своей внешней политики. Эта частная военная компания представляет новую угрозу интересам Запада.

Такое мнение высказал военный аналитик Шон Белл, передает Sky News. Он рассказал о растущей роли российских наемников в Африке и последствиях этих событий для Запада.

По словам Белла, ЧВК "Вагнер" превратился в "открытый инструмент внешней политики России" и теперь предлагает клиентам "пакет выживания режима" в обмен на доступ к минеральным запасам, в частности к золоту и алмазам.

"В Нигере, Буркина-Фасо и Мали недавно произошли военные перевороты, но обычно это переходное состояние перед возвращением к определенной форме демократического правления. Однако, используя поддержку ЧВК "Вагнер", военные режимы могут стать полупостоянными для обоюдной выгоды", – отметил аналитик.

Он объяснил, почему эта ситуация опасна для стран Запада. Они все больше зависят от ряда минералов, таких как литий, добываемый в основном в шахтах Африки. Если Россия контролирует эти шахты через ЧВК "Вагнер", это делает Запад уязвимым для "энергетического шантажа".

"Президент Путин уже использовал зависимость Запада от российской нефти и газа, чтобы спровоцировать кризис стоимости жизни, поэтому финансирование групп наемников для поддержки режимов в обмен на права на полезные ископаемые создает реальную долгосрочную угрозу интересам Запада", – подчеркнул Белл.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что Россия ужесточает контроль над частной военной компанией "Вагнер". Об этом свидетельствует включение бывших штурмовых отрядов "Вагнера" в состав Добровольческого корпуса Росгвардии.

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