США возобновили поставки оружия Украине после инаугурации Трампа – Reuters

Соединенные Штаты Америки снова начали поставлять оружие Украине. Это произошло сразу после инаугурации нового президента Дональда Трампа, состоявшейся 20 января 2025 года.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Журналисты отмечают, что поставки оружия США в Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, а затем возобновлены.

"Администрация Трампа обсуждала свою политику по Киеву, по словам четырех человек, проинформированных об этом вопросе", – говорится в сообщении.

По словам двух источников издания, поставки возобновились после того, как Белый дом отказался от своей первоначальной оценки прекращения какой-либо помощи Украине.

В частности, потому, что есть фракции внутри администрации, которые расходятся относительно того, в какой степени США должны продолжать помогать Киеву в военных действиях оружием из запасов США.

Журналисты отмечают, что Белый дом до сих пор не ответил им на запрос о комментарии по ситуации.

"Остановка поступления американского оружия мешала бы бороться с Киевом и поставила бы его в менее выгодную позицию во время мирных переговоров. Неясно, официально ли администрация Трампа признает приостановку и последующее возобновление поставок", – добавляют в издании.

Подробности

В последние месяцы своего пребывания в должности Байден одобрил в среднем более 1 миллиарда долларов американского оружия, изъятого из составов США для Украины. Более того, если включить новые контракты на будущее производство.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 февраля, попал в новостные ленты с очередным заявлением. Он сказал, что ожидает от Украины "редкоземельных металлов" в обмен на продление помощи Вашингтоном.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина получила от Соединенных Штатов оружия, техники, боеприпасов и тому подобную помощь на примерно 76 миллиардов долларов. Но всего Вашингтон выделял в нашей стране 177 миллиардов долларов. Он отметил, что часто слышит, что Америка предоставила Украине сотни миллиардов (177, если точнее).

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