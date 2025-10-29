США решили отозвать часть военных из Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии: в НАТО прокомментировали

Соединенные Штаты Америки планируют сократить свои военные контингенты сразу в четырех странах Восточной Европы – в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. В частности из Румынии будет отозвано около 800 военных США.

Видео дня

Об этом сообщил румынский портал G4Media. Издание ссылается на источники в органах власти.

По их данным, о решении отозвать американских военных из Румынии было объявлено 27 октября через официальные каналы НАТО.

Это решение принято Белым домом и уже вступило в силу, хотя формально Конгресс США еще может его пересмотреть.

Американские военные сейчас дислоцируются в Румынии на трех базах: им. Михаила Когелничану, в Девеселу и Кимпиа-Турзий. Как отметили в Минобороны страны, сокращение начнется с авиабазы им.

Источники издания отмечают, что решение Вашингтона не касается внутриполитической ситуации в стране, в частности недавней отмены результатов президентских выборов, на которых победил ультраправый кандидат. Американских военных также планируют выводить из еще трех стран, что свидетельствует о более широком стратегическом пересмотре.

Румыния официально подтвердила сокращение военного контингента США

Министерство обороны Румынии подтвердило информацию о том, что США сокращают численность своих войск в стране. Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства.

В ведомстве отметили, что Бухарест был проинформирован о решении США.

"Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США", – говорится в заявлении.

По информации Минобороны, среди элементов бригады, которые прекратят ротацию в Европе, есть силы, предназначенные для Румынии, дислоцированные на авиабазе им.

"Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния находится в постоянном контакте со своим американским стратегическим партнером", – добавили в Минобороны Румынии.

Там также отметили, что изменение численности американских войск в Восточной Европе является "результатом новых приоритетов" администрации Дональда Трампа, о которых объявляли еще в феврале.

При принятии решения США также учли тот факт, что НАТО усилил свое присутствие и деятельность на восточном фланге. Это позволило Соединенным Штатам скорректировать свою военную позицию в регионе, пояснили в Минобороны Румынии.

Согласно решению, США прекращает ротацию в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких странах НАТО. В то же время около 1000 американских военнослужащих останутся развернутыми на территории Румынии.

В НАТО прокомментировали сокращение военного контингента США в Восточной Европе

В Альянсе заявили, что НАТО и руководство США тесно контактируют относительно общего размещения войск на восточном фланге Европы. И корректировка размещения американских военных не является чем-то необычным.

Как пишет Reuters, об этом сказал представитель НАТО, подчеркнув, что руководство США заранее уведомило Альянс об этой корректировке.

"Корректировка размещения войск США не является чем-то необычным. Даже с учетом этой корректировки размещения войск США в Европе остается большим, чем было в течение многих лет", – сказал представитель НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заверил, что США не будут выводить солдат из Польши. При этом он отметил, что думает об этом в отношении других европейских стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!