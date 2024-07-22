США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной: что происходит

Соединенные Штаты перебросили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на авиабазу Михая Когельничану в Румынии. Эти самолеты будут базироваться здесь как часть 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США и начнут сотрудничество с силами НАТО.

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Эту информацию подтвердили в Военно-воздушных силах США в Европе. По прибытии на авиабазу Михая Когельничану самолеты B-52 провели совместный полет в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии.

В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для усиления безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики размещаются в Румынии. Генерал Джеймс Хекер, командующий USAFE-AFAFRICA, отметил, что в условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие войск.

США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.

"Мы будем работать с союзниками на восточном фланге для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", – отметил Хекер.

Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.

Boeing B-52 Stratofortress – американский многофункциональный тяжелый стратегический бомбардировщик-ракетоносец, находящийся на вооружении ВВС США с 1955 года.

B-52 заменил модели B-36 и B-47. На дозвуковой скорости и высотах до 15 км он может нести различные виды оружия, включая ядерное. B-52 является рекордсменом по дальности среди боевых самолетов и одним из двух самолетов (вместе с Ту-95), которые служат более полувека.

Несмотря на то, что B-52 разрабатывался в 50-х годах для нужд холодной войны, он до сих пор остается основным самолетом дальней авиации американских Воздушных сил и планируется оставаться в строю до 2040 года, когда его заменят новые бомбардировщики B-21.

На службе Воздушных сил США находится 85 единиц B-52, еще 9 находятся в резерве.

Напомним, ранее Столтенберг рассказал, когда заработает миссия НАТО по поддержке Украины. По его словам, она приступит к работе в Германии с сентября текущего года. В штате миссии будет 700 человек.

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