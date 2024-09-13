США пытаются лишить Россию доступа к американским технологиям – Пентагон

В Соединенных Штатах продолжается активная работа на всех уровнях, чтобы лишить Россию возможностей получать американские технологии. Пентагон тесно сотрудничает по этому вопросу с другими правительственными учреждениями страны.

Видео дня

Об этом на брифинге в четверг, 12 сентября, заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ. Он признал, что Москва может получать такие технологии в обход санкций.

"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами. – Ред.) в таких местах, как Украина – против украинских граждан", – сказал представитель оборонного ведомства США.

Райдер отметил, что американское оборонное ведомство взаимодействует с другими правительственными структурами Штатов, в частности с Министерством торговли, чтобы компоненты американского производства не появлялись в оружии, используемом подсанкционными странами, такими как Россия.

"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", – заверил представитель Пентагона.

Ранее в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции сообщили, что российские ракеты и дроны, которыми страна-агрессор ежедневно атакует города и села Украины, содержат компоненты, изготовленные в более чем 20 странах. Среди них США, Тайвань, Китай, Германия, Япония, Нидерланды, Швейцария, Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, США ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Под ограничения попала авиакомпания Iran Air, а также четыре судна, перевозящие иранские дроны и ракеты в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!