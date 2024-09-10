'Будут значительные экономические последствия': США ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Они будут иметь значительные экономические последствия для Тегерана.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он добавил, что под ограничения попала авиакомпания Iran Air, а также четыре судна, перевозящих иранские дроны и ракеты в РФ.

Также под ограничения попали чиновники Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана.

"Украине нужно разрешение на удары западным оружием по территории РФ. Это справедливость. Иранские ракеты должны быть уничтожены еще в России", – написал Ермак.

Позиция США по этому вопросу

Как говорится в прессрелизе Госдепартамента, Соединенные Штаты на протяжении последних дней обменивались разведданными с союзниками и партнерами и нарабатывали вместе новые санкции, "чтобы убедиться, что действия Тегерана будут иметь значительные экономические последствия".

Во время своего визита в Лондон Энтони Блинкен отметил, что о новость передаче баллистических ракет из Ирана это тревожная картина. Безусловно, это значительная эскалация, и "мы координируем действия, и в ближайшее время у нас будет больше информации об этом".

"Иранское оружие, как я уже сказал, дает россиянам дополнительные возможности и дополнительную гибкость. У них уже есть баллистические ракеты, но конкретные иранские ракеты, которые они получают, имеют определенную дальность. Это значит, что Россия сможет назначать свои собственные баллистические ракеты для целей большей дальности, а не использовать их для целей меньшей дальности, поскольку для этого у нее будут эти иранские ракеты, имеющие радиус около 75 миль. Таким образом, это увеличивает их потенциал и разжигает войну", – отметил политик.

Блинкен также добавил, что военное сотрудничество между Москвой и Тегераном – это взаимодействие, от которого пользу получают оба режима.

"Россия делится технологиями, которые хочет получить Иран. Это улица с двусторонним движением, в том числе по ядерным вопросам, а также некоторой космической информации", – отметил Блинкен.

Это, по его словам, чревато безопасностью Европы, а также других регионов по всему миру.

"Любые, кто оказывает помощь России – будь то прямая смертельная помощь, как Иран или Северная Корея, или помощь их оборонно-промышленной базе, как Китай – продолжает войну, разжигает конфликт. И это угроза не только Украине и украинскому народу" – резюмировал Блинкен.

9 сентября Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Исламской Республики Иран Шахрияра Амузегара. Ему была высказана "глубокая обеспокоенность" в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет стране-агрессору.

Накануне, 8 сентября, в МИДе Ирана отреагировали на обвинения в передаче баллистики России. Там отметили, что Тегеран никогда не являлся частью российско-украинской войны. Более того, страна выступает за ее политическое урегулирование.

7 сентября официальные лица Ирана признали передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Севетта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует резкую эскалацию войны.

Ранее сообщалось, что Россия уже получила от Ирана первую партию баллистических ракет малого радиуса действия. По предварительным данным, иранский режим мог передать россиянам более 200 баллистических ракет.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на возможную передачу по Ирану баллистических ракет стране-террористу России. В дипломатическом ведомстве призвали руководство исламской республики воздержаться от сотрудничества с россиянами.

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