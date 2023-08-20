США призвали Китай прекратить военное давление на Тайвань, – Госдеп

США призвали Китай прекратить оказывать давление на Тайвань. Заявление прозвучало после того, как Пекин начал военные учения вокруг демократически управляемого острова как ответ на визит вице-президента Тайваня Уильяма Лая в Вашингтон

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Об этом сообщает Reuters. Учения, а также воздушное и морское патрулирование вокруг Тайваня КНР начала 19 августа.

"Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань и вместо этого начать содержательный диалог с Тайванем", – заявил представитель Госдепартамента агентству.

Он добавил, что США продолжат внимательно следить за военными учениями со стороны Китая.

Как известно, Пекин считает Тайваньский остров своей территорией. Однако последний стремится быть отдельным демократическим государством. В то же время, США поддерживают Тайвань, о чем неоднократно открыто заявляли.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские компании, специализирующиеся на изготовлении ракетных систем, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили значительное количество поставок от китайских партнеров. С начала активной фазы сотрудничества между Россией и Китаем и до первого квартала текущего года, наблюдается глобальное взаимодействие двух стран.

Ранее глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

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