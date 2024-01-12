США приостановили помощь Украине до одобрения Конгрессом нового финансирования: что известно

В США объявили о приостановлении помощи Украине. Она может быть возобновлена после одобрения Конгрессом нового финансирования.

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Об этом в ходе брифинга в Белом доме 11 января заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Общественное. Чиновник добавил, что последний пакет военной помощи, на который у Вашингтона хватило денег, был объявлен 27 декабря 2023 года.

В последние дни 2023 года в США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 250 млн долларов. Он стал последним, который смог выделить Вашингтон до одобрения Конгрессом нового финансирования. А пока это произойдет, Белый дом вынужден приостановить помощь.

"Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые осуществляют россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы", – подчеркнул Кирби.

С запросом к Конгрессу на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Израилю, Украине и странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, президент США обратился 18 октября. Около 60 млрд долларов из этой суммы предназначались для Украины. Однако группа республиканцев в Конгрессе отказалась поддержать выделение этой помощи, требуя уступок в миграционной политике и усиления защиты границы с Мексикой.

Напомним, в начале января 2024 года представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США продолжат помощь Украине, но не на уровне 2022-2023 годов. Штаты стремятся помочь нашему государству построить собственную военно-промышленную базу, чтобы украинское правительство само могло финансировать, производить и закупать вооружение.

Однако, пока этого не произошло, подчеркнул представитель Госдепа, крайне важно, чтобы Конгресс одобрил дополнительное финансирование.

С таким же призывом к Палате представителей обратился и Байден.

9 января, когда Конгресс США вернулся с каникул, был озвучен вероятный срок принятия решения о помощи Украине.

Между тем стало известно, что Британия готовит план Б по продолжению помощи Украине без США, а Белый дом обсудил с представителями оборонпрома США производство оружия для Украины.