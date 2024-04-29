США приобрели у Казахстана 81 советский боевой самолет, их могут передать Украине: СМИ раскрыли подробности

В октябре 2023 года Казахстан выставил на продажу 117 советских боевых самолетов. Из них 81 был приобретен Соединенными Штатами через офшорных посредников.

Среди переданных по офшорной схеме самолетов были МиГ-27, МиГ-29 и Су-24. Об этом сообщает издание Kyiv Post.

Казахстан выставил на продажу боевые самолеты производства 1970-х и 1980-х годов. В аукционном предложении шла речь о том, что самолеты находятся в непригодном для использования состоянии, их модернизация экономически нецелесообразна, а их польза как источника запасных частей ограничена.

Несмотря на это, в сети появилась информация, что США купили 81 самолет через офшорные структуры. Среди самолетов, переданных по схеме, были МиГ-27, МиГ-29 и Су-24. При этом причину покупки никто не озвучил.

В то же время появились предположения, что в конечном счете самолеты будут переданы украинской армии. Предполагается, что Вооруженные силы Украины разберут их на запчасти или даже используют устаревшие самолеты в качестве ложных целей на аэродромах.

Кроме того, еще одной причиной такой сделки могло послужить то, что Казахстан пытается расширить свои связи с западными странами и хочет сократить стратегические и военные отношения с Москвой.

Напомним, в течение 2024 года Украина получит больше эскадрильи американских истребителей F-16. Они будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Ранее в правительстве Бельгии еще раз подтвердили, что передадут Силам обороны Украины современные истребители F-16. Первые самолеты могут оказаться в Украине уже в этом году.

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