США примут участие в Саммите мира: кто уедет, неизвестно

Соединенные Штаты Америки подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Но кто представит страну на этом мероприятии пока неизвестно.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Теперь свое участие в саммите подтвердили представители более 80 стран.

По словам собеседника агентства, Соединенные Штаты примут участие в саммите, однако он отказался сообщить, кто и на каком уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении 26 мая сообщил, что президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин "пока в стороне от глобальных усилий по подготовке Саммита мира".

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден, вероятнее всего, пропустит украинский Саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Одновременно с этим мероприятием состоится сбор средств на предвыборную кампанию Байдена в Калифорнии, которую он проводит вместе с голливудскими звездами и с участием экспрезидента Барака Обамы.