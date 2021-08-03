США попросили российских дипломатов покинуть страну: названы причина и сроки

Правительство Соединенных Штатов Америки предписало 24 дипломатам Российской Федерации покинуть территорию страны. Почти все они должны уехать до 3 сентября, причем без замены.

Об этом в интервью National Interest заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. Текст 3 августа опубликовало российское посольство на странице в Facebook.

Известно, что предупреждение относительно диппредставителей Вашингтон передал Москве еще в декабре прошлого года. Причиной оказалось истечение трехлетнего срока командировок указанных лиц, а также ужесточение американцами процедуры выдачи виз для них.

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"К сожалению, ситуация не меняется в лучшую сторону. Российские дипломатические миссии в США работают в условиях беспрецедентных ограничений, которые не только остаются в силе, но и усиливаются. Несмотря на заявления администрации Джо Байдена о важной роли дипломатии и готовности развивать стабильные и предсказуемые отношения с РФ, российское дипломатическое присутствие испытывает продолжающиеся удары", – прокомментировал Антонов.

По его словам, на сегодня американская сторона продолжает проявлять "настойчивость, а также изобретательность" в вопросе дипломатов. Он заявил, якобы их высылка происходить под совершенно "надуманными предлогами".

Отмечается, что в конце 2020-го Государственный департамент США "в одностороннем порядке" установил для диппредставителей РФ трехлетнее ограничение на пребывание в командировке. Посол заверил, что такие правила американцы не применяют ни к одной другой стране.

Примечательно, что уехать должны не только 24 дипломата из списка. Действующие визы отменяются также для их жен и детей, как считает Антонов, без всяких объяснений.

"Широко распространенные задержки в обновлении истекших виз также нацелены на выдавливание российских дипломатических работников из страны. В результате около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже в случае срочных гуманитарных обстоятельств", – возмутился Антонов.

Он добавил, мол, российская сторона долгое время проявляла сдержанность к таким правилам, но "после волны агрессивных санкций" вынуждена была принять меры, чтобы сбалансировать условия работы миссий США в РФ, включая запрет нанимать местный персонал.

Посол отметил, что такая ситуация никому не выгодна, нужно искать решения на основе паритета. В посольстве РФ также убеждены, что самым простым и быстрым путем сделать это может стать полная отмена мер и контрмер, которые "ограничивают деятельность их дипломатов".

"Вашингтон не демонстрирует готовность к такому решению, пытаясь обеспечить себе односторонние преимущества. Это же касается и перспектив возобновления принудительно закрытых генконсульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле", – подытожил Антонов, уточнив, что в США по-прежнему отказывают во временном доступе ремонтных бригад в здания.

Напомним: в апреле администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России. Кроме этого, из страны решили выслать 10 дипломатов РФ. Мероприятия также затронули юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

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