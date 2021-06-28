Россия могла атаковать дипломатов США на Кубе при помощи микроволн: болезнь сразила более 19 человек

Российская Федерация подозревается в акустических атаках на Кубе, в результате которых у 19 сотрудников посольства США в Гаване проявились загадочные симптомы, среди которых тошнота, головокружение и временная потеря слуха или памяти.

В разведке Штатов полагают, что Россия могла применять микроволны или другую технологию. Об этом для The Washington Post рассказал высокопоставленный чиновник из администрации Белого дома.

"Куба отрицает ответственность за неустановленные черепно-мозговые травмы, причина которых до сих пор не установлена. После сообщений о подобных случаях в Китае, России и даже в Штатах, сотрудники американской разведки теперь заявляют, что они подозревают, что в этом виновата Россия, возможно, за счет использования микроволн или других форм направленной энергии", – говорится в публикации.

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Собеседник издания добавил, что будут проведены новые расследования происшествия на Кубе.

Напомним, что в последние годы десятки сотрудников разведки и дипломатов США в разных странах пострадали от болезни, которую называют "гаванским синдромом". В ЦРУ намерены активизировать расследование по поиску причин серии таинственных инцидентов.

Ранее в сети было опубликовано аудио акустической атаки Кубы против дипломатов США. Инцидент был зафиксирован в Гаване в 2016 году. Тогда сотрудники посольства США жаловались на тошноту, головокружение, временную потерю слуха или памяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году США снова внесли Кубу в список государств, которые, по мнению Вашингтона, являются спонсорами терроризма.