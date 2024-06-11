Госдеп США сообщил, что администрация президента Джо Байдена разрешит бригаде "Азов" получать и использовать американское вооружение.

"После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проводимую Госдепартаментом США", — говорится в заявлении ведомства. Речь идёт о "законе Лихи", который не позволяет получать американскую военную помощь тем иностранным подразделениям, которые допустили серьезные нарушения прав человека.

В отношении "Азова" Госдепартамент не обнаружил никаких доказательств таких нарушений.

США запретили "Азову" получать их оружие около 10 лет назад. Эта бригада героически обороняла Мариуполь и "Азовсталь" в 2022 году, храбро сражалась и сражается в других самых горячих точках украинского фронта без какой-либо американской помощи. Кто знает, как сложилась бы судьба "азовцев" и всего Мариуполя, если бы у них было самое современное западное оружие. Очень жаль, что чиновникам в Вашингтоне понадобилось столько времени, чтобы прийти к сегодняшним выводам. Но лучше поздно, чем никогда.