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Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | США понадобилось 10 лет, чтобы разрешить "Азову" получать американское вооружение

США понадобилось 10 лет, чтобы разрешить 'Азову' получать американское вооружение

Госдеп США сообщил, что администрация президента Джо Байдена разрешит бригаде "Азов" получать и использовать американское вооружение.

"После тщательной проверки 12-я украинская бригада специального назначения "Азов" прошла проверку Лихи, проводимую Госдепартаментом США", — говорится в заявлении ведомства. Речь идёт о "законе Лихи", который не позволяет получать американскую военную помощь тем иностранным подразделениям, которые допустили серьезные нарушения прав человека.

В отношении "Азова" Госдепартамент не обнаружил никаких доказательств таких нарушений.

США запретили "Азову" получать их оружие около 10 лет назад. Эта бригада героически обороняла Мариуполь и "Азовсталь" в 2022 году, храбро сражалась и сражается в других самых горячих точках украинского фронта без какой-либо американской помощи. Кто знает, как сложилась бы судьба "азовцев" и всего Мариуполя, если бы у них было самое современное западное оружие. Очень жаль, что чиновникам в Вашингтоне понадобилось столько времени, чтобы прийти к сегодняшним выводам. Но лучше поздно, чем никогда.

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