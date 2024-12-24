США планируют увеличить производство ракет: в Пентагоне раскрыли подробности

США планируют увеличить производство ракет Harpoon, JASSM, LRASM, Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия. С этой целью одному из производителей двигателей для ракет было выделено почти 254 млн долларов через Закон об оборонном производстве (DPA).

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Наращивание производства предусмотрено стратегией Пентагона и будет реализоваться в том числе и в рамках программ военной помощи Украине. О выделении финансирования сообщили в Министерстве обороны США.

"Министерство обороны объявило о выделении 253,7 миллиона долларов компании Williams International (Williams) через Закон об оборонном производстве (DPA). Финансирование позволит Williams увеличить мощность производства двигателей, чтобы удовлетворить потребности Министерства обороны в увеличении объемов Harpoon, Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), Long Range Anti-Ship Missiles (LRASM), Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия", – говорится в официальном сообщении Пентагона.

Наращивание выпуска ракет происходит в соответствии с Национальной оборонно-промышленной стратегией до 2024 года по расширению внутреннего производства и обеспечению устойчивых цепей поставок.

"Эти усилия являются ключевым компонентом стратегии Министерства обороны по ускорению мощностей и внедрению высокоточного ударного оружия для предоставления передовых возможностей и опций нашим вооруженным силам", – подчеркнула помощница министра обороны Лаура Тейлор-Кейл.

Средства, согласно сообщению, будут использованы для финансирования закупок DPA, направляемых на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском районе и Украине. В частности, речь идет об увеличении производственной мощности критических материалов, необходимых для защиты от агрессии.

"Помогая производить и поддерживать газотурбинные двигатели для военных применений, Williams расширит мощности и увеличит производство двигателей внутри страны, чтобы удовлетворить потребности Министерства обороны в увеличении количества высокоточного ударного оружия и беспилотных систем. Эти усилия имеют важное значение для двигательно-зависимого оружия как ВВС, так и Военно-морского флота, и необходимы для быстрого пополнения оружия дальнего действия нашей страны", – подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, на днях источники Reuters сообщили, что США в ближайшее время объявят пакет военной помощи Украине в 1,2 млрд долларов. Этот пакет является частью программы Инициативы о помощи Украине в области безопасности (USAI), которая предусматривает закупку нового вооружения.

Также сообщалось, что Германия передала Украине большой пакет военной помощи. В него, среди прочего, вошли танки Leopard 1 и бронеавтомобили.

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