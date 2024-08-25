США переживают, что эскалация между Израилем и "Хезболлой" рискует превратиться в пожар

Если между Израилем и террористической группировкой "Хезболла" произойдет очередная эскалация, обострится риск более широкого регионального конфликта, в который могут быть вовлечены США и Иран. В Белом доме это назвали вероятным "региональным пожаром".

Видео дня

Соответствующее заявление сделал Шон Саветт, спикер Совета национальной безопасности в администрации президента США Джо Байдена, передает Reuters. "Любая серьезная эскалация боевых действий, которая начнется параллельно с войной в секторе Газа, рискует превратиться в региональный пожар, к которому будут привлечены поддерживающий "Хезболлу" Иран и главный союзник Израиля США", – сказал он.

Американский глава следит за событиями на Ближнем Востоке. По его указанию высокопоставленные чиновники США постоянно на связи с израильскими коллегами.

"Мы будем продолжать поддерживать право Израиля защищаться, и мы будем продолжать работать для укрепления региональной стабильности", – заявил Саветт.

Утром 25 августа "Хезболла" выпустила сотни ракет и беспилотников по Израилю. Перед этим ЦАХАЛ провел собственную операцию – военные ударили по Ливану, задействовав около 100 самолетов, чтобы предотвратить более масштабную атаку.

Это одно из крупнейших столкновений за более чем 10 месяцев приграничной войны.

После подтверждения трех смертей в Ливане и одной в Израиле обе стороны дали понять, что ответные действия на этом этапе закончены.

Два дипломатических источника рассказали Reuters, что обе стороны обменялись сообщениями о нежелании развивать эскалацию. Основная суть посланий сводится к тому, что обмен атаками "состоялся".

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты не участвовали в ударах Израиля 25 августа, но предоставили некоторую разведывательную информацию о готовящихся обстрелах со стороны "Хезболлы".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились взрывные фото, как истребители Израиля отражали массированную атаку "Хезболлы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!