Появились взрывные фото, как истребители Израиля отражали массированную атаку 'Хезболлы'

Утром 25 августа террористическая организация "Хезболла" пыталась нанести очередной ракетно-дроновый удар по территории Израиля. Боевики атаковали преимущественно северную часть страны.

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Военно-воздушные силы Израиля подняли истребители для перехвата вражеских целей и уничтожили большинство ракет и дронов. В связи с угрозой повторных обстрелов правительство объявило в Израиле чрезвычайную ситуацию на 48 часов.

В ночь на 25 августа израильские войска нанесли превентивный удар по позициям террористов "Хезболла" в Ливане, но несмотря на это боевики в ответ обстреляли Израиль. Руководство "Хезболла" утверждает, что якобы применили для удара по Израилю более 300 ракет, однако, по предварительным данным, ракет было около 100 единиц. Какой именно тип ракет применили террористы, израильские войска не сообщали.

Кроме того, террористы атаковали Израиль ударными дронами-камикадзе. Для перехвата целей ВВС Израиля применяли истребительную авиацию. В небе над северной частью страны работали F-16.

Момент уничтожения дрона попал на фото. В сторону Израиля летел ударный БПЛА самолетного типа, который вовремя был перехвачен истребителями.

В результате попадания ракеты-перехватчика по БПЛА в небе прогремел мощный взрыв. Вероятно, во время уничтожения дрона сдетонировала его боевая часть, которая привела к мощному взрыву.

Напомним, 25 августа авиация армии обороны Израиля нанесла превентивный удар по позициям террористов "Хезболла" на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что боевики готовились запустить ракеты по Израилю, из-за чего было принято решение атаковать террористов на опережение.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля привела силы в состояние повышенной боевой готовности. В ЦАХАЛ заявили, что готовы к потенциальному нападению со стороны Ирана или террористической организации "Хезболла" в Ливане.

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