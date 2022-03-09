США перебросят в Польшу две батареи Patriot для усиления восточного фланга НАТО

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США намерены направить две батареи зенитно-ракетных комплекса Patriot в Польшу. Они усилят восточный фланг НАТО для противодействия потенциальной угрозе.

Об этом заявил представитель Европейского командования Вооруженных сил США Адам Миллер. Его слова приводит CNN.

"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников генерал Уолтерс, командующий Европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке переместить две батареи Patriot в Польшу", – подчеркнул он.

Миллер сказал, что такая мера является разумной. Также он пояснил, что речь идет лишь об обороне, а не наступлении.

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По его словам, каждый шаг НАТО "направлен на сдерживание агрессии и успокоение союзников".

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