США перебросили в Польшу десятки боевых истребителей

Европейское командование вооруженных сил США отправило в Польшу несколько десятков боевых истребителей в рамках обучения.

Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter, опубликовав фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня в Польшу прибыли десятки американских самолетов F-15 и F-16. Европейское командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое опрокидывания ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов", – написал он.

Глава польского Минобороны добавил, что подобные совместные учения позволяют "укрепить безопасность региона" Центральной и Восточной Европы.

Отметим, что ранее в США из-за потенциальной опасности призвали проявлять особую осторожность во время полетов над Украиной в связи с эскалацией вдоль границ и масштабным наращиванием войск и вооружений РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания готовится отправить военные корабли Королевского флота в Черное море, где они должны появиться уже в мае. Это призвано продемонстрировать солидарность страны с Украиной, а также союзниками по НАТО.