США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-35 из-за провокации Ирана и России

После захвата Ираном коммерческого судна в Персидском заливе и попытки России сбить американский разведывательный беспилотник над Сирией, эскадрилья истребителей пятого поколения F-35 Lightning II прибыла в зону ответственности Военно-воздушных сил Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Это решение было принято для поддержки безопасности региона и защиты национальных интересов США.

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Об этом сообщило Центральное командование ВВС США. Истребители F-35 будут помогать уже действующим в этом регионе A-10 и F-16.

Сообщается о прибытии 421-й экспедиционной истребительной эскадрильи на авиабазу Хилл в штате Юта. Эти истребители предназначены для защиты национальных интересов Соединенных Штатов, обеспечения региональной безопасности и поддержания свободы судоходства в данном районе, как сообщили представители командования.

Заявлено, что истребители F-35 будут дополнять уже действующие в данном регионе A-10 и F-16. Это позволит расширить возможности воздушной защиты, усилить усилия по обеспечению безопасности и обеспечению свободы судоходства.

"Это развертывание демонстрирует приверженность США обеспечению мира и безопасности в регионе через морскую поддержку и поддержку длительной миссии коалиции по победе над "Исламским государством" в Сирии", — объясняется в заявлении ВВС США.

По соображениям безопасности, американские военные отказались сообщать о продолжительности пребывания истребителей F-35 в регионе, а также об их конкретных местоположениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский истребитель Су-35 поразил американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Самолет пролетел в нескольких метрах от БПЛА и выпустил по нему осветительные ракеты, одна из них повредила аппарат.

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