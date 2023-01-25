США отправят в Украину 31 танк Abrams стоимостью $400 млн – Bloomberg

В администрации президента США решили передать Украине американские танки M1 Abrams. Речь идет о 31 боевой машине.

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На это США потратят 400 млн долларов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент Bloomberg в Белом доме Джордан Фабиан.

"Администрация Байдена пришлет Украине 31 танк M1 Abrams в рамках соглашения стоимостью 400 млн долларов, сообщили два чиновника, знакомых с этим вопросом", – отметил он.

Напомним, 24 января сразу два зарубежных издания заявили, что Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на позицию Шольца. Речь якобы идет о "значительном количестве", по некоторым данным – от 30 до 50 машин.

Кроме того, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

В целом европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard, пишет издание Spiegel. Среди тех, кто заявлял о готовности к таким поставкам, – Польша, Финляндия, а также, по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще семь стран. Для продолжения рассмотрения этого вопроса было необходимо согласие Германии, которое официальный Берлин теперь пообещал предоставить. Немецкие танки прибудут в Украину в марте.

Тем временем посольство РФ в Германии отреагировало на решение Берлина предоставить танки Украине, заявив, что оно якобы "переводит конфликт на новый уровень".