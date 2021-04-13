США опасаются обострения на Донбассе из-за новых санкций против РФ – CNN

В США полагают, что новые санкции против России могут усилить эскалацию на Донбассе.

Как пишет CNN, сейчас в Белом доме изучают новые санкционные меры против Москвы, однако в Вашингтоне опасаются, что они могут привести к увеличению обстрелов со стороны оккупантов.

"Байден (президент США Джо Байден. – Ред.) в настоящее время взвешивает пакет санкций и другие шаги в ответ на действия России, включая вмешательство в выборы и нарушение политики Solarwinds", – говорится в публикации.

Отмечается, что высокопоставленные представители администрации Байдена провели встречу, чтобы обсудить возможный ответ России, который, по словам Белого дома, будет включать "невидимый" компонент. Однако обсуждение осложнялось тем, что Россия сосредоточила войска вдоль восточной границы Украины, что обострило напряженность в отношениях с США.

Так что в Штатах сейчас оценивают, как потенциальные новые санкции могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на востоке Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовят скрытые и явные меры в ответ на деструктивные действия России, а также консультируются со своими партнерами по ситуации возле украинских границ.