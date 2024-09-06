США обвинили шестерых россиян в кибератаках против Украины и стран НАТО в преддверии полномасштабного вторжения

Соединенные Штаты официально обвинили шестерых россиян в кибератаках на компьютерные системы правительства Украины в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину. Среди обвиняемых только одно гражданское лицо, остальные пятеро – офицеры российского ГРУ.

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Соответствующее заявление сделало Министерство юстиции США. Россиян обвиняют в сговоре в целях хакерского взлома, извлечении данных и распространении украденной информации из взломанных компьютерных систем.

В частности, обвинение предъявлено военным оккупационной армии РФ из части №29155. Это полковник Юрий Денисов, лейтенанты Владислав Боровков, Денис Денисенко, Дмитрий Голошубов и Николай Корчагин. Шестой, штатский подозреваемый – хакер Амин Стигал.

Все эти лица, кроме Стигала, уже появились в базе розыска ФБР. Чеченский хакер Амин вместе с отцом Тимом Стигалом в этой базе уже давно, причем правительство США предлагает награду $10 млн за помощь в их задержании.

Указанные россияне, как утверждают американские правоохранители, в январе 2022 года заразили десятки компьютерных систем (а через них десятки тысяч персональных компьютеров) вирусом-вымогателем. Речь идет о WhisperGate.

Однако в обвинительном акте утверждается, что вирус был не просто вымогателем, а кибероружием, предназначенным для полного уничтожения целевого компьютера и связанных с ним данных.

Жертвами кибератаки, кроме простых украинцев, стали Министерство внутренних дел, Госказначейство, система судов, Государственный портал цифровых услуг "Действие", Минобразования, Министерство сельского хозяйства, Госпродпотребслужба, Минэнерго, Счетная палата, ГСЧС, Гослесагентство и т.д.

Напомним, что на компьютерах с WhisperGate появлялись следующие сообщения:

Более того: злоумышленники также атаковали компьютерные системы в странах по всему миру, которые оказывали поддержку Украине, в том числе США и еще 25 стран-членов НАТО. Так, в августе 2022 года обвиняемые взломали транспортную инфраструктуру одной центральноевропейской страны, поддерживавшей Украину, отметили в Минюсте США.

Американское ведомство считает, что подозреваемые действовали в сговоре с Главным управлением Генштаба РФ – российской военной разведкой ГРУ.

"Компания ГРУ WhisperGate, в том числе направленная на украинскую критически важную инфраструктуру и государственные системы, не имеющие военного значения, отражают ужасное игнорирование Россией невиновного гражданского населения во время, когда она прибегла к этому несправедливому вторжению", - отметил помощник министра юстиции США. Олсен из отдела национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки совершили атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний хакеры наглядно продемонстрировали объективные видеоролики о войне в Украине, поэтому ресурсы государства-агрессора вынуждены были прекратить вещание.

Также ГУР МОУ совместно с хакерской группой BO Team продуктивно поработали под Челябинском в РФ. В результате этой хакерской атаки была парализована работа предприятия, разрабатывающего ядерное оружие государства-агрессора России.

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