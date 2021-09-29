США обвинили Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве: Блинкен выступил с заявлением

Россия сорвала совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое должно было пройти в Варшаве (Польша) 28 сентября. На совещании должны были обсудить права человека в регионе Европа-Евразия.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что сожалеет о том, что правительство России заблокировала проверку ухудшающейся ситуации с правами человека в стране.

В Госдепе отметили, что они продолжат призывать Россию выполнять свои обязательства и гарантировать защиту основных прав и свобод граждан. Также в США добавили, что РФ должна предоставлять своим гражданам возможности привлекать правительства к ответственности, в том числе посредством свободных и справедливых выборов.

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"США не будут игнорировать нарушения прав человека. Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы привлечь внимание к полному спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", – сказал Блинкен.

Добавим, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее говорил, что на таких совещаниях якобы словесно нападают на РФ, осуждая нарушения прав человека. Дипломат пожаловался, что им уже надоели нравоучения.

"Концепция самого мероприятия требует основательного пересмотра, поскольку эти нравоучения по правам человека и что должна сделать Россия, чтобы исправить свой имидж, нам порядком надоели", – рассказывал Лукашевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отказалась поддерживать продление мандата миссии ОБСЕ на украинско-российской границе. Речь идет о российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

В МИД Украины напомнили, что данная мера была предусмотрена в параграфе 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года. В ведомстве допустили, что таким образом Москва собирается увеличить поставки вооружения на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Позже представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что дальнейшее присутствие миссии ОБСЕ на границе с Украиной является "нецелесообразным". Оказывается, Кремль ждал, что наличие наблюдателей должно "побудить Киев пойти по мирному пути разрешения конфликта".