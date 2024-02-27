США обеспокоены ростом торговли между Россией и КНДР – Госдеп

Соединенные Штаты обеспокоены ростом поставок северокорейского оружия в Россию, которое Кремль использует в войне против Украины. Вашингтон активно обсуждает с союзными государствами этот факт.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 26 февраля.

Он ответил на вопрос журналистов о вероятности ужесточения санкций против Северной Кореи и Китая, что может способствовать такой продаже оружия. Спикер Госдепа заявил, что Вашингтон контактирует по этому поводу с союзниками.

Мэтью Миллер подчеркнул, что это оружие используется в войне против Украины, и в настоящее время США активно обсуждают с рядом стран факт торговли КНДР и РФ при содействии Китая.

"Мы четко дали понять ряду стран, что мы считаем, что усиление отношений должно вызывать беспокойство, когда речь идет об обмене оружием между Северной Кореей и Россией. То, что Северная Корея поставляет России оружие, которое используется на поле боя в Украине, это должно быть предметом нашего беспокойства. И мы продолжим об этом напоминать", – сказал журналистам Мэтью Миллер.

Напомним, Северная Корея от поставки оружия в Россию получит значительные средства, которые могут возродить подорванную санкциями экономику КНДР. Ведь бюджет этой маленькой страны в прошлом году составил всего 24,5 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZ.UA:

17 февраля стало известно, что министры иностранных дел стран G7 осудили поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию. Они сделали соответствующее совместное заявление.

Недавно СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР. Следствие установило, что российские войска уже выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения.

В то же время, издание CNN обнародовало информацию о том, что ракета из КНДР, выпущенная Россией по Украине, содержала американские и европейские компоненты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!