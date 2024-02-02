Поставки оружия в РФ возродят подорванную санкциями экономику КНДР – DW

Северная Корея от нового соглашения о поставках оружия в Россию получит не менее миллиарда долларов. Это может возродить подорванную санкциями экономику КНДР, ведь бюджет этой маленькой страны в прошлом году составлял всего 24,5 миллиарда долларов.

Видео дня

Экономика Северной Кореи находится в состоянии спада последние пять лет. Новое соглашение по оружию для РФ может дать КНДР рост ее экономики на 1% в 2024 году, цитирует DW руководительницу отдела рисков Fitch Solutions Анвиту Басу.

Басу назвала передачу боеприпасов от КНДР в РФ "мега-соглашением" для Пхеньяна и одновременно "актом отчаяния" для России.

"Северная Корея всегда хотела двух вещей. Это легитимность как нации, которой у нее нет, потому что Корейская война еще не закончилась. Также это устойчивый оборонный сектор и вооруженные силы, которые могут защитить КНДР", – отметила она и добавила, что соглашение с Россией помогает укрепить обе стороны.

В свою очередь, Северная Корея, которая проводит кибератаки и обучает тысячи хакеров на государственном уровне, может быть полезна РФ в этой сфере. "Это может стать еще одной областью для совместной работы обеих сторон в будущем", – считает Басу.

Ранее на ракете баллистического типа, выпущенной Россией по Украине, был обнаружен корейский символ. Эксперты предположили, что страна-агрессор уже получила это вооружение от Северной Кореи – более подробно об этом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент РФ Владимир Путин планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ином. Личная встреча двух диктаторов может иметь несколько причин. Путин готовится к увеличению атак против Украины, поэтому нуждается в значительных запасах вооружения для наступления. Со своей стороны Ким все активнее готовится воевать против Южной Кореи и нуждается в российских военных технологиях.

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что углубление отношений между РФ и КНДР вызывает беспокойство в США. Такое сотрудничество двух стран-агрессоров может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!