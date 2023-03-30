США не выявили нарушений, связанных с нецелевым использованием Украины военной помощи, — инспектор USAID

Несмотря на увеличение числа сообщений о потенциальном ненадлежащем использовании помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине, инспекторы не заметили серьезных нарушений в этой сфере. Америка контролирует расходы финансовой помощи с помощью сложной многоуровневой системы финансового контроля.

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Об этом на специальном заседании в Сенате США заявила исполняющая обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелла. Она сообщила, что начиная с начала работы в должности генерального инспектора USAID, на ее офис пришло 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной. Это число превышает на 556% количество сообщений, полученных за предыдущие одиннадцать месяцев.

Согласно заявлению чиновницы, начиная с полномасштабной войны, Соединенные Штаты установили специальную систему контроля за американской помощью Украине на нескольких уровнях и провели кампанию информирования о том, как сообщать о подозрениях на нарушения.

"На данный момент не обнаружено серьезных преступлений, связанных с предоставлением помощи Украине со стороны США. Однако увеличение количества сообщений говорит о том, что информационная кампания действует эффективно и люди знают, как и куда сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", – подчеркнула она.

Позднее Николь Анджарелла сообщила, что в ее офисе в настоящее время проводятся два открытых расследования по возможным случаям злоупотребления денежной помощью США, а еще пять – находятся на стадии предварительного расследования.

Напомним, что Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского из-за обвинений в коррупции, которые в последнее время звучали в адрес украинских чиновников. Однако у США нет никаких доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении бюджетной или оборонной поддержкой Киева.

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