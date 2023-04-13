США не выдали визы делегации России, председательствующей в Совбезе ООН: российский дипломат попытался 'диктовать условия'

США не выдали российской делегации в ООН визы для посещения страны, а также отказали в разрешении на прибытие специального самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, который заседает в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

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Посол России в США Анатолий Антонов из-за этого обвинил США в "нарушении обязательств" и препятствовании "полноценному функционированию всемирной организации". Об этом сообщает CNN.

В течение месяца Россия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, заседающем в Нью-Йорке, пока ее войска продолжают неспровоцированную жестокую войну против Украины. Вести заседания международного органа, целью создания которого стало поддержание глобального мира и безопасности, намеревался министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров.

Вот только США отказались впускать в свою страну специальный самолет Лаврова, также члены российской делегации в ООН до сих пор не получили американские визы.

По этому поводу решил высказаться посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, который не нашел ничего лучше, чем сыпать обвинениями в адрес США.

"Мы призываем Вашингтон не затягивать с выдачей виз нашей делегации, в том числе нашим журналистам. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — цитируют Антонова пропагандисты российского "РИА Новости".

Также российский посол заявил, что власти США не дали согласия на прибытие самолета Лаврова.

"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", – выдал представитель государства-агрессора.

Тем временем в CNN напомнили, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США запретили въезд на территорию своей страны президенту России Владимиру Путину, Лаврову и другим членам Совбеза РФ, прямо ответственным за преступление агрессии.

Что же касается председательства РФ в СБ ООН, оно обусловлено практикой, согласно которой функции председателя в организации по очереди исполняют все 15 стран-членов, очередность определяется в алфавитном порядке.

При этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала переход государства-агрессора России на пост председателя Совета Безопасности "первоапрельской шуткой".

При этом она заявила, что СБ ООН занимается не только войной России против Украины, но и многими другими важными вопросами. Поэтому он должен работать и выполнять поставленные перед ним задачи.

"Мы работаем над многими вопросами, и мы снова ожидаем, что Россия профессионально проведет свое председательство, но когда они этого не сделают, мы будем готовы их отозвать", – заявила постпред США в ООН.

Напомним, 3 апреля Россия приступила к председательству в ООН. В своей первой речи постпред РФ в ООН Василий Небензя заговорил о переговорах с США. Он выдал, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совете Безопасности ООН. Причина тому – ведение военных действий на территории Украины, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

С требованием исключить РФ из СБ ООН выступил также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После появления в сети видео с ужасной казнью украинского военнопленного российскими оккупантами глава украинской дипломатии заявил, что "Россия – хуже ИГИЛ", следовательно, ей нет места среди цивилизованных стран.

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